Staatsoper: Des Wanderers Weg zum Kammersängertitel

„Die Wiener Staatsoper ist meine künstlerische Heimat“, sagte Tomasz Konieczny unter tosendem Beifall, als er das Dekret seiner Ernennung zum Kammersänger in Händen hielt – als Alberich stand er anlässlich der Premiere der aktuellen „Ring“-Inszenierung durch Sven-Eric Bechtolf 2007/08 auf der Bühne, als Wotan kehrte er immer wieder zurück und wird mit Ausklang der Ära Dominique Meyer an die 200 Vorstellungen im Haus am Ring gesungen haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2019)