TAG: „Drei Schwestern"

Arturas Valudskis, 1963 in Litauen geboren, will den Witz von Tschechows Komödie „Drei Schwestern" ernst nehmen, was nur erfrischend sein kann. Drei Generalstöchter träumen von Liebe, Erfüllung in der Arbeit und von Moskau, wo es weniger fad ist als auf dem Lande, wo sie zu Hause sind. Valudskis hat im TAG bereits Tschechows „Möwe" inszeniert. In „Drei Schwestern" spielen ab 2. Februar Michaela Kaspar (Foto), Karola Nieder­huber, Lisa Schrammel. Als alter Casanova präsentiert sich Walter Gellert, ehemaliger Kulturchef im ORF-Landesstudio Wien, auch Schauspieler, Autor, am 25. 1. (heute) im lauschigen Café Schopenhauer im 18. Bezirk. Wie alle eitlen Männer hat auch Casanova aufgezeichnet, was er so erlebt hat. Ab 16 Jahre, gelt? Das Brut befasst sich mit der Zukunft des Widerstands (Nazis & Goldmund, mit Kathrin ­Röggla, 26. 1., Zieglergasse 25).