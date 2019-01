Kammerspiele: Diese „Ladykillers“ sind harmlos

Fünf Gangster quartieren sich in London in einem abgelegenen Haus bei einer einsamen Witwe ein und planen von dort einen Überfall auf einen Geldtransporter. Sie geben sich als Musiker aus, was diese Mrs. Wilberforce entzückt. Brutalität, die sich hinter höflicher Sprache nur mühsam versteckt, trifft auf das tugendhafte alte England, das vor allem auf Konvention und Wahrung des Scheins bedacht ist. Diese Konstellation kennt man vom entzückend hinterlistigen Film „Ladykillers“ aus dem Jahre 1955 unter der Regie von Alexander Mackendrick. Angeführt von Katie Johnson als alter Dame und Alec Guiness als aalglattem „Professor“ brilliert darin auch eine Reihe weiterer exzellenter Charakterdarsteller, wie etwa Peter Sellers und Cecil Parker. Was für Auftritte und Abgänge sind da zu sehen!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)