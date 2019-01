Noch 13 Premieren im Finale von Burg-Chefin Bergmann

„Ich bereue nichts!“ Sachlich knapp beantwortete Karin Bergmann am Freitag in Wien die Frage der „Presse“, ob sie in Retrospektive ihrer fünf Jahre als Direktorin des Burgtheaters heute etwas anders machen würde: „Ich würde gar nichts anders machen.“ Auf die Nachfrage, was einmal in einem Lexikon über ihre Arbeit an diesem Haus stehen solle, sagte sie ebenso lakonisch: „Auf Wikipedia steht schon genug Falsches.“ Sie nutzte noch einmal die Gelegenheit, um in vieler Hinsicht beeindruckend solide Zahlen vorzulegen und auf die noch ausständigen 13 Premieren dieser Saison hinzuweisen.

Die deutsche Theaterfrau, die von den „fünf spannendsten Jahren meines jetzt schon 65-jährigen Lebens“ schwärmte, präsentierte bei ihrer „letzten Pressekonferenz“ als Chefin der Burg „eine Vorschau und einen Rückblick“. Sie tritt in den Ruhestand, wenn hier in fünf Monaten Martin Kušej, derzeit noch Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels, die Leitung übernimmt.

Rücklagen für Nachfolger Martin Kušej

Die scheidende Direktorin war nach den finanziellen Turbulenzen unter ihrem Vorgänger anfangs vor allem mit der Sanierung der Burg und dem Erhalt des Ensembles beschäftigt. Nun zieht sie eine positive Bilanz: 2015 Theater des Jahres im deutschsprachigen Raum, vier Mal Einladungen zum Theatertreffen in Berlin, 19 Nestroy-Preise, Gastspiele in bisher 13 Ländern, 107 Premieren und davon immerhin 41 Ur- und Erstaufführungen. Bergmann betonte, dass ihr vor allem die Pflege der Autoren am Herzen gelegen sei, nannte Handke, Haderlap, Schmalz und noch einige mehr. Auch die Förderung junger und die Heranziehung prominenter neuer Regisseure (wie Johan Simons, Christian Stückl, Luk Perceval) war ihr ein Anliegen.

Die Burg erwirtschaftet inzwischen 27 Prozent aus eigener Kraft. Das ist vergleichsweise ein Spitzenwert für ein Haus dieser Größe. Hochgerechnet wird es unter Bergmann 4153 Vorstellungen gegeben haben, bei denen 1.975.000 Menschen 45.183.000 Euro für Tickets entrichteten. Bei den Besucherzahlen liegt man erneut weit über Plan – ein Plus von 9000 Karten. Derzeit habe man „eine sensationelle Auslastung von 83 Prozent“. Hits wie „Mephisto“, „John Gabriel Borkman“ oder „Medea“ seien stets nahezu ausverkauft. Die Millionenschulden von 2014 seien längst beglichen, Kušej könne dann sogar über Rücklagen verfügen. Ihm werde etwas Gutes hinterlassen. Wesentlich für den Erfolg seien auch Sponsoren und diverse Zirkel an Förderern gewesen. Bergmann ist sich sicher, dass der neue Finanzchef, Robert Beutler, zuvor Vize des eben erst nach Linz gewechselten Thomas Königstorfer, „den guten Weg weitergehen wird“.

Und die Kunst? Im Finale gibt es eine Fülle an Premieren, etwa „Zu der Zeit der Königinmutter“ von Fiston Mwanza Mujila (23. 2.), „Hiob“ (24. 2. ), „Die Stühle“ (13. 3.), „Die Ratten“ (27. 3.), „Woyzeck“ (10. 4.) und einiges mehr, bis Projekte von René Pollesch am Akademietheater und Herbert Fritsch an der Burg die Saison beenden werden. (norb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)