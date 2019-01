Ausstellung: Ein „Best of“ der Atterseeisierung

Mitte der 1980er-Jahre rockte der 1940 in Bratislava geborene, 1944 mit Familie nach Österreich geflohene Christian Ludwig Attersee schon das 20er-Haus, mittlerweile in Belvedere 21 umbenannt: Er veranstaltete dort sonntägliche Musikmatineen mit Künstler-Musikern. Denn auch die Musik hat Attersee „atterseeisiert“, er war natürlich schon als Jugendlicher umschwärmter Schlagerstar, Künstlername: Christel, wie auch mehrfacher Segelstaatsmeister.

Musikjournalist Walter Gröbchen schreibt im Katalog zur Ausstellung über den „Sänger, Pianisten, Texter, Komponisten und Interpreten“ Attersee sogar: „Eventuell ist Attersee, nach Falcos Abgang, der letzte Rockstar Österreichs (Marco Michael Wanda, Maurice von Bilderbuch, Yung Hurn und, ja, Ronnie Urini werden protestieren, aber lassen wir sie ruhig).“

Klavier wird es zwar keins geben in der Ausstellung, die im Oberstock stattfindet. Dafür im später freien Untergeschoß wieder eine „Attersee-Matinee“ mit „Selten gehörter Musik“ (16. Juni, 11.30 Uhr) – „wahrscheinlich die letzte“, sagt Attersee mit Blick auf die illustren Gäste, die man so wohl nicht noch einmal wird vereinen können: Hermann Nitsch, Gerhard Rühm, Ingrid und Oswald Wiener, Günter Brus, Markus Lüpertz sind angekündigt. Auch die umfassende Ausstellung, die sich auf die ersten 20 Jahre von Attersees mittlerweile fast schon 60-jährigem Wirken konzentriert, wird so nicht mehr wiederholbar sein, meint der Künstler. Zu schwierig sei es, die Leihgaben aus Privatbesitz zusammenzutragen.

Diese Arbeit übernahm die deutsche Kuratorin Britta Schmitz (u. a. Hamburger Bahnhof) – drei Jahre lang, so Attersee, hätten sie gemeinsam an diesem „Best of“ gearbeitet. Es soll das gesamte Ausmaß der Atterseeisierung des Alltags zeigen, von der Wurst bis zur Malerei, vom Teppich bis zur Tapete, von der Musik bis zum Film u. s. w. (sp)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2019)