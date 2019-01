Theater Arche: Neue Bühne, erste Turnübung

Dass in Wien ein neues Theater eröffnet, passiert nicht alle Tage. Gut: Als nomadisierende Truppe existiert das Theater Arche schon seit drei Jahren. Aber jetzt hat es eine fixe Spielstätte gefunden, im sechsten Bezirk. Am Ort des früheren Theater Brett, das nach Subventionsstreichungen zuletzt nur noch ein Schattendasein führte. Geleitet haben es die Eltern von Arche-Macher Jakub Kavin. Es geht also um einen Generationswechsel – und um einen mutigen Neustart.

Mutig auch deshalb, weil Kavin mit der Eröffnungspremiere die Vergleiche bewusst provoziert. „Anstoß – ein Sportstück“ heißt die Textcollage mit Turnübungen, die seine Truppe mit vollem Körpereinsatz auf die Bühne wuchtet. „Ein Sportstück“ hieß auch das monumentale Werk von Elfriede Jelinek, das 1998 an der Burg uraufgeführt wurde, unter der Regie von Einar Schleef und als krönender Abschluss der Intendanz Peymann. Große Sneaker also, in die ein kleines Kollektiv hier schlüpft. Aber der Sport, meint Kavin, sei in unserer Gesellschaft dominant genug, um ihn nach 21 Jahren wieder zum theatralischen Thema zu machen. Er braucht dafür keinen Sechs-Stunden-Marathon, sondern kommt mit eineinhalb aus. Und der Zugang ist ein anderer: Während Jelinek aus der „Sport ist Mord“-Außenperspektive mit dem Massenphänomen abrechnet, nähert sich die Arche ihm von innen, vielstimmig und tastend. Die Figuren sind Spitzensportler, eine Nachwuchsathletin, ein Fußballfan. Sie vermitteln das Faszinosum Sport und seine Fallen emotional und direkt. Eine Sprecherin steuert abstrakte Reflexionen bei. Sie fallen ambivalent aus und könnten das Denken somit stärker anregen als die Litaneien der Nobelpreisträgerin. Aber leider fehlt dem ehrgeizigen Klimmzug die literarische Kraft.

Nach einem verheißungsvollen Aufwärmtraining geht der Performance bald die Puste aus. Warum sich der Radfahrer Lance Armstrong dopte, was den Tormann Robert Enke in die Depression trieb und wie schwer es Schwule im Fußball haben – der Erkenntnisgewinn darüber reicht nicht tiefer als eine Talkshow, der ästhetische Mehrwert fehlt. Aber das Konzept ist ja offen, die Ambition da. Jetzt heißt es nur noch trainieren. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)