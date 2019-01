Kammerspiele: „Terror“

Zum letzten Mal ist am Freitag (19.30 Uhr) Ferdinand von Schirachs Erfolgsstück „Terror“ in den Kammerspielen zu sehen. Es geht um ein moralisches Dilemma: ­­Ein Terrorist entführt ein Flugzeug mit 164 Menschen an Bord. Sein Ziel ist ein mit 70.000 Menschen voll besetztes Fußballstadion. Kampfpilotin Lara Koch trifft entgegen ihrer Befehle eine Entscheidung: Sie schießt das Flugzeug ab und wählt somit „das kleinere Übel“. Doch gibt es „das kleinere Übel“ überhaupt, wenn Menschen sterben? Darf man ein Menschenleben gegen ein anderes aufwiegen? Das Gesetz sagt nein, doch was sagt das Gewissen? Gilt das Gesetz auch noch, wenn das Furchtbarste unabwendbar eintreten wird? Die theoretische Versuchsanordnung wird für die Besucher real, wenn sie als Geschworene am Ende über das Schicksal von Lara Koch entscheiden.