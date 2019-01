Blözinger: „Vorzügliche Betrachtungen“

Robert Blöchl und Roland Penzinger vulgo Blözinger sind die vielleicht bekanntesten Clowns der heimischen Kabarettszene. Wer sie trotz ihres ausdauernden Spieldrangs noch immer nicht kennt und keine Furcht vor zu viel Mimik hat, darf sich auf ein Mixprogramm freuen. In ihrem achten Bühnenstück „Vorzügliche Betrachtungen“ versammelt das Duo einige Figuren der ersten sieben Programme und verwickelt sie in eine Geschichte. Gespielt wird am 3. 2. im Kabarett Niedermair und am 7. 2. im Orpheum. Blözinger wurden bereits zweimal mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Heuer wird ihnen – dank ihrer „schauspielerischen Raffinesse“ und „einem Minimum an Requisiten“ – am 10. 3. der Deutsche Kleinkunstpreis in Mainz überreicht. Der Ehrenpreis geht an die „Ikone der jüngeren österreichischen Musikgeschichte“ Willi Resetarits.