Effizient zurechtgeschnittener „Kirschgarten"

An Inszenierungen von „Kirschgarten", Anton Tschechows Schwanengesang auf die Untergehenden der russischen Monarchie, herrscht kein Mangel. Die Regie muss sich also etwas Besonderes einfallen lassen, um mit der (kurz vor dem Tod des Dichters) 1904 in Moskau uraufgeführten Komödie aufzufallen. Arturas Valudskis ist das auf positive Art gelungen, wie die Premiere im Theater an der Gumpendorferstraße am Samstag gezeigt hat. Der Litauer hat den Vierakter äußerst klug auf 90 Minuten verdichtet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2019)