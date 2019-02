Werner Brix: „Friss & stirb"

Es gibt Menschen, die können einfach mehr als andere. Werner Brix zum Beispiel, der ist ein vielseitiges Beispiel. Brix ist ein bekanntes Gesicht auf deutschsprachigen Kleinkunstbühnen (oder dahinter, wie in den jungen 1990ern als Spektakel-Theaterdirektor), er spielt aber auch Maultrommel und Didjeridoo, kann Feuer spucken, hat den Führer- und Pilotenschein für Motorboote und Paragleiter, er beherrscht den Schwert- und Stockkampf, wurde bisher mit einem Stier (Salzburg) und einem Besen (Stuttgart) geehrt, arbeitet als Regisseur, Schauspieler und Texter und – fast vergessen – hat ein neues Programm am Start. „Friss & stirb" wird am 12. 2. im Donaustädter Orpheum aus der Taufe gehoben. Darin will er mit Prosa, Poesie und Loopstation dem inneren Teufel eine Bühne geben, es soll um unbedachten Konsum und andere Irrtümer der Vernunft gehen.