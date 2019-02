Die Rückkehr des Karl Schönherr nach Wien

In Tirol sind Karl Schönherrs Dramen noch immer durchaus präsent. Sowohl in seinem Geburtsort Axams als auch bei den Volksschauspielen Telfs als auch bei den Schlossbergspielen in Rattenberg werden seine Stücke immer wieder aufgeführt. Sehr oft zum Beispiel „Der Judas von Tirol“ (1897), mit dem er erstmals aufhorchen ließ. Es handelt vom Verrat des Knechts Raffl am Freiheitskämpfer Andreas Hofer. Der Sandwirt, der sich mit seinen „Mandern“ gegen Napoleon aufgelehnt hat und 1810 in Mantua exekutiert wurde, ist hier nur eine tragische Nebenfigur. Schönherrs historisches Drama rührt die Herzen vieler seiner Landsleute bis heute. Dreimal wurde es verfilmt, erstmals 1933, zuletzt 2006. Ähnlich heroisch sind auch die inzwischen weniger bekannten Stücke „Tiroler Bauern von 1809“ (1913) und „Die Fahne weht“ (1938) geraten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2019)