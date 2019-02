Im Burgtheater: Michael Köhlmeier

Was wäre aus den Mythen geworden ohne Michael Köhlmeier (Bild)? Märchenerzähler treiben sich ja überall herum, aber Köhlmeier ist einer vom alten Schlag, quasi Großmutter und Großvater zugleich. Am 15. 2. ist dieser Dichter und Nachdichter, der auch selber ein großer Fantast ist, im Burgtheater zu erleben. Lieder, Gedichte und Essays von Erich Kästner unter dem Motto „Noch immer die alten Affen" bringen am 17. Februar bei einer Matinee um 11 Uhr im Akzent Vera Borek und Eduard Wildner. Borek, eine Meisterin bizarren Humors, war von den 1970er-Jahren bis 2005 am Volkstheater engagiert, wo sie große Rollen in Stücken von Dürrenmatt oder Jelinek spielte. Die beliebte Partizipations-(Mitspiel-)Truppe Nesterval gibt am 18., 19. 20. 2. wieder ihre neueste Kreation „Das Dorf" (Buschenschank Stift Sankt Peter, Rupertplatz 5, 1170 Wien).