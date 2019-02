Mitten im Leben: „Der Winter tut den Fischen gut"

Am Rand der Gesellschaft kann immer noch mitten im Leben sein: Hoffentlich. Margit Mezgolich, die einen guten Blick für das Heitere in Tragikomödien hat, zeigt „Der Winter tut den Fischen gut" (Foto) nach dem hinreißend versponnenen Roman von Anna Weidenholzer. Mezgolich möchte das Publikum an theaterferne Orte locken: etwa am 22., 23, oder 28. 2. (Termine bis 9. 3.). Location: Hütteldorfer Straße 141/Eingang Gründorfgasse, 1140 Wien. Noch ein Stück weiter Richtung Westen: „Mythos Voest", wie sich der Konzern vom Dritten Reich zum technologischen Global Player entwickelte, zeigt das Dokutheater von Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger (UA, ab 22. 2. in den Kammerspielen des ­Landestheaters Linz). Heute in Wien: Emmy ­Werner, bis 2005 Volkstheater-Direktorin, kommt in die Rote Bar: „Prinzessin auf der Erbensuppe", Lesung mit Musik (22 Uhr).