Christoph & Lollo: „Mitten ins Hirn"

Christoph & Lollo, hier vor zartrosa Hintergrund, ziehen mit ihrem achten Album „Mitten ins Hirn" und darin enthaltenen Protestliedern der Marke „Hipster", „Bettelmafia" oder „Männerprobleme" einmal mehr in den Wiener Stadtsaal ein. Hilfe für unterdrückte weiße Männer und das Ende des Klassenkampfs bekommt man ebendort – für Spontane – am heutigen 22. 3. Das Wochenende beginnt im Globe Wien am Samstag mit den Staatskünstlern Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba. Das Trio zieht hier seine Jahresbilanz 2018 ganz exklusiv. Bekanntermaßen müssen sie derzeit ja ohne staatliche (ORF-)Unterstützung auskommen. Geplant ist die Besprechung politischer, juristischer und charakterlicher Probleme des amtierenden Innenministers und die Aufarbeitung des Themas Integration am Beispiel deutsch-nationaler Burschenschafter.