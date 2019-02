Burgtheater: Ein „Hiob“ mit dem Holzhammer

Wie schafft man es, mit einem fixen Bühnenbild sowohl ein Schtetl in den Weiten Russlands als auch die pulsierende US-Metropole New York darzustellen? Stefan Hageneier hat bei „Hiob“, von Christian Stückl inszeniert, auf Reduktion gesetzt: Die Darsteller im Burgtheater agieren auf einem stark gewellten, Landschaft symbolisierenden Holzboden, im Hintergrund spannt sich halbrund eine einfache, bewegliche Leinwand. Sind die Charaktere in den USA, etwa zu Beginn in einer vorwegnehmenden Szene, dominiert hinten eine riesige Leuchtschrift: „America“, strahlend hell oder rosa wie zur Morgenröte oder gar nur als ernüchternder Schatten – als fundamentale Kritik am Westen vielleicht?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)