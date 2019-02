Mord und Totschlag am Theater – als rasante Komödie

Das Beste kommt gleich nach der Pause: Die Prinzipalin macht gemeinsam mit ihrer ergebenen Entourage (Spottgelächter, aufs Stichwort!) einen Schauspieler fertig. Anja Herden, Partnerin von Regisseur Lukas Holzhausen, zeigt, was sonst Theatermacher gern tun: Frauen quälen. Herden hat die Überschreibungen bei „Der Raub der Sabinerinnen“ aus der Feder der Brüder Franz und Paul von Schönthan besorgt, seit Dienstagabend im Volx/Margareten zu sehen.

Zwei Wiener machen sich über Deutsche–konkret: Ostdeutsche – lustig. Die Wiener und die Dresdner standen einander lang nahe, auch über die Herrscherhäuser. „Der Raub der Sabinerinnen“ ist ein bisschen wie Nestroys Sommertheaterposse „Umsonst“, hat aber auch einiges von Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“, ab 27. März in Andrea Breths Regie im Burgtheater zu sehen. „Die Sabinerinnen“ gelten als sicherer Kassenfüller, obwohl das Stück (1884) ein schon etwas angejahrter Schwank ist. Paul Hoffmann spielte einst den Theaterdirektor Striese in der Burg, Hoffmann war vor Gerhard Klingenberg Direktor, öfter wurde Claus Peymann mit Emanuel Striese verglichen.

Oberkogler, Abendroth, Grumeth: Toll!

Der Striese bringt Steine zum Weinen und Stumme zum Reden, seine Eloquenz ist überwältigend. Für seine Schmierentheatertruppe schwatzt er Professor Gollwitz sein Römerdrama „Der Raub der Sabinerinnen“ ab, spielt es in Grund und Boden und ersetzt es nach dem zweiten Akt hurtig durch ein französisches Lustspiel. Den Tiefgang in den „Sabinerinnen“ zu suchen ist sinnlos, aber es steckt in ihnen der ganz normale Wahnsinn des Theaters. Das ist das Lustige daran. Und Holzhausen schickt im Volx ein überzeugendes Ensemble wahrhaft spornstreichs durch einen Parcours von blitzartigen Rollen- und Pointenwechseln. Was diese Mimen leisten, ist atemberaubend, der Schnellste ist, mit roten Ohren, David Oberkogler, der die brave Haushälterin Rosa und den Gynäkologen Dr. Leopold Neumeister spielt. Letzterer hat Probleme mit seiner exzentrischen Angetrauten Marianne, Katrin Grumeth, diese spielt auch noch die kaum weniger mutwillige jüngere Tochter des Professors, Paula. Behände springt Günther Wiederschwinger zwischen einem erfolgreichen Spediteur und dessen Loser-Sohn, der Schauspieler geworden ist, hin und her.

Michael Abendroth ist die ideale Besetzung für den Professor, der unter dem Pantoffel seiner Frau (Bettina Ernst) steht und erschüttert zusieht, wie das Theater seine schönen Gedankenblüten zertritt. Der Clou dieses bei zweieinhalb Stunden mit Pause die meiste Zeit kurzweiligen Abends aber ist Doris Weiner als Herr und Frau Striese. Seit 2005 leitet die heuer 70-Jährige die VT-Bezirkstournee, einen abseits der Highbrow-Community der Innenstadt-Habitués viel geliebten Thespiskarren, der Außenbezirke von Meidling bis Floridsdorf mit Kultur versorgt. Dabei muss oft improvisiert werden, also spricht Herr Striese eine warmherzige Laudatio auf die Schmiere – die das „VT außen“ übrigens keineswegs ist.

Weiner hat eine freundliche, mütterliche Ausstrahlung, die vielen Theaterdirektoren fehlt, sie zeigt aber auch die resolute Rhetorik und den schlagfertigen Sarkasmus einer Chefin, eines Chefs: Keine Fisimatenten, gleich geht der Vorhang hoch! Der Schweizer Holzhausen, der auch ein beachtlicher Schauspieler ist, zeigt hier, dass Spaß nichts mit Routine zu tun haben muss.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)