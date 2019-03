Wiener Kosmos Theater: „She He Me"

Transgender im Wiener Kosmos Theater: Der jordanische Autor Amahl Khouri hat mit trans-, inter- und homosexuellen Personen im arabischen Raum Gespräche geführt und daraus ein Stück gemacht: „She He Me" (Foto) war als Lesung an den Münchner Kammerspielen zu erleben, die Uraufführung ist in der Siebensterngasse (1. März). Falls es Sie zufällig nach München verschlägt: Die Otto-Falckenberg-Schule zeigt heute, Freitag, an den Kammerspielen ein Stück mit dem inte­ressanten Titel: „Denn wir werden uns glänzend rechtfertigen, weil wir doch radikal unschuldig sind", „sehr frei nach Horváth", ­ es geht um politische Verantwortung heute ­(1., 3. 3.). Bitte etwas Näheres und weniger Heftiges? „Vier Sternstunden" von Daniel Glattauer, Literatur und Liebe in den Wiener Kammerspielen mit Martina Ebm, Susa ­Meyer, August Zirner (z. B. 1., 4., 5. März).