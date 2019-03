Das "Show Boat" legt in Baden an

Ein Broadway-Klassiker aus dem Jahr 1927 macht derzeit an der Bühne Baden Station: „Show Boat“ von Jerome Kern, der neben Schlagern wie „Smoke Gets in Your Eyes“ eben auch diese typisch amerikanische Geschichte fürs Theater vertont hat – mit einigen Ohrwürmern, allen voran das dunkel-melodiöse Leitmotiv „Ol' Man River“ (Libretto: Oscar Hammerstein II). Edna Ferber, auf deren Romanvorlage der Stoff basiert, ist der Musical-Dramatisierung zunächst sehr skeptisch gegenübergestanden – denn in ihrem Buch ging es um ernsthafte Probleme wie Ehekrisen, Alkoholismus, Spielsucht und Rassismus. Themen, die man sich zu jener Zeit noch nicht so recht im Musical-Genre vorstellen konnte, das bis dahin der leichten Unterhaltung gewidmet war. Aber „Show Boat“ funktioniert nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Spannung – und es wurde zum Vorreiter des US-Musiktheaters.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)