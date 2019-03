Queere Ladies in Latexhosen: So amüsant kann Porno sein

Was machten Anna, Laura, Marielle und Sophia am Weltfrauentag? Sie ließen sich keine Blumen schenken. Auch nicht in den Mantel helfen. Die vier queeren Ladies von Henrike Iglesias nahmen am Freitag, Auftaktabend des Imagetanz-Festivals, in ihrem Stück „OH MY“ die Darstellung weiblicher Sexualität selbst in die Hand und das Thema Porno aufs Korn. Aber erst bekam das Publikum Kopfhörer, über die man eine Stimme aus dem Off hören konnte, die das Geschehen kommentierte. So, wie man es aus manchen Filmen kennt, nur wird dort nicht mit lüsternem „Mmmhhh“ und „Wooow“ von „Sexbomben“ auf der Bühne geschwärmt. Und wehe, ein Mann würde derlei laut aussprechen – er bekäme bestimmt Schwierigkeiten. An diesem Abend kommt aber kein Aufschrei. Weil die Damen hier selbst bestimmen, wie weit sie gehen und und wohin die Kamera (und das Publikum) schauen darf. Und weil sie – in Netztrikots gequetscht, mit bunten Latexhosen oder auch im Dildokostüm – das Thema Sex mit Humor betrachten.

Für „die gefesselte Hausfrau“ brauchen sie eine Menge Frischhaltefolie. Beim „Birthday Porn“ sprechen sie plötzlich mit lächerlich hohen Mickey-Mouse-Stimmchen. Wenn sie übers Putzen plaudern, dreht sich alles übertrieben lasziv um lange Teleskopstangen. Und die strenge Lehrerin im Erotikoutfit hat ein Modell der Klitoris mitgebracht, das es in keinem Biologieunterricht zu sehen gibt. Sie züchtigt die eifrigen, aber unwissenden Schülerinnen, bis sie glücklich seufzen. Ist das Porno? Irgendwie schon. Aber vor allem ist es eine schamlos amüsante Selbstinszenierung, die das Genre aus dem weiblichen Blickwinkel betrachtet und persifliert. Es geht den Protagonistinnen auch um Gesellschaftskritik: Weibliche Sexualität sei immer noch stark von Schuld, Scham und Schweigen geprägt. Aber nicht bei Henrike Iglesias – da wird der Körper stolz zur Schau gestellt bis hin zur „singenden und tanzenden Möse“, die Adeles Hit „Hello“ quasi im Playback zum Besten gibt. Scham und Lust sind aufgehoben – und das Publikum lacht Tränen.

Künstler auf Tuchfühlung

Noch bis 30. März feiert das Imagetanz-Festival sein 30-jähriges Bestehen mit Performances, Studiobesuchen, Diskussionen, Parties und internationalen Gastspielen (darunter die großartige finnische Choreografin Elina Pirinen mit „Brume de Mer“; 22. und 23. 3.). Es stehen auch sechs Uraufführungen lokaler Künstlerinnen und Künstler zu den unterschiedlichsten Themen auf dem Programm. Ab morgen, Dienstag, beleuchten etwa Cat Jimenez & Maiko Sakurai Karner in „What's the Difference“ interkulturelle Fehlinterpretationen. Alex Franz Zehetbauer taucht für „Wet Dreaming at 52Hz“ in einen großen Wassertank und komponiert live Vocals, um die komplexe Kommunikation von Walen performativ zu übersetzen (ab 15. 3.). Und Sophia Hörmann hat sich vom Eiskunstlauf inspirieren lassen („Glowing Current Moods“, ab 28. 3.). Beim Imagetanz-Festival gehen Künstler auch auf Tuchfühlung mit ihrem Publikum: Im Format „Handle With Care“ lädt Inge Gappmair am 16. und 17. 3. zu ihren Proben, Asher O'Gorman am 22. und 23. 3. in sein Studio ein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)