Dieter Bohlen gibt Comeback-Konzert mit Hits von Modern Talking

Nach 16 Jahren Konzertpause in Deutschland spielt Dieter Bohlen am 31. August live mit Band in Berlin. Auf die Idee, ein großes Open-Air-Konzert zu geben, hätten ihn seine Instagram-Follower gebracht, erklärte der 65-Jährige am Dienstag laut Mitteilung des Veranstalters. Bohlen will auch Hits von Modern Talking aus den 1980ern singen, allerdings ohne seinen ehemaligen Partner Thomas Anders.

Angst vor Kritik hat der Jury-Chef der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) nicht. Er bekomme fast jeden Tag Anfragen für Coverversionen oder Werbespots mit Modern-Talking-Songs, sagte Bohlen der "Bild"-Zeitung (Dienstagausgabe), die zuerst über das Comeback berichtet hatte. Der von seinen Fans als Pop-Titan verehrte Entertainer wird in der Zitadelle Spandau auftreten. In die Renaissance-Festung passen laut Homepage bis zu 10.000 Zuschauer, wenn keine Stühle aufgestellt werden.

Bohlen hat Instagram für sich entdeckt

Der im niedersächsischen Tötensen lebende Musikproduzent hat erst im vergangenen Jahr die sozialen Medien entdeckt, inzwischen zählt er eine Million Follower bei Instagram. Dort postete er auch ein Video zum geplanten Konzert. "Ihr habt es euch alle gewünscht", sagt Bohlen darin grinsend vor einer Wand mit goldenen und Platin-Schallplatten. "Der liebe Gott wird uns einen warmen, kuscheligen Abend schicken, ich rede mit ihm!"

Bohlen versprach auch Songs seines Projektes Blue System, viele DSDS-Hits sowie die Ballade "Midnight Lady", die er 1986 für Chris Norman schrieb. Nach Angaben des Veranstalters Concert Concept gelang es Modern Talking als einziger Musikgruppe, mit fünf Titeln in Folge auf Platz 1 der deutschen Single-Charts zu landen. Bis zur endgültigen Trennung im Jahre 2003 verkaufte das Popduo ("You're My Heart, You're My Soul") mehr als 120 Millionen Platten, Schlagzeilen machte es aber auch durch seine anhaltenden Streitereien.

In Russland trat Bohlen in den vergangenen Jahren mehrfach solo auf, auch an diesem Donnerstag (14. März) steht ein Konzert in Moskau an. Am 31. August sei sein einziges großes Open Air in Deutschland, erklärte der 65-Jährige.

(APA)