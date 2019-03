Iffland-Ring geht an den deutschen Schauspieler Jens Harzer

Der Nachfolger von Bruno Ganz als Träger des Iffland-Rings steht fest: Dieser geht an den deutschen Schauspieler Jens Harzer, gab Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag bekannt. "Bruno Ganz hat mit seiner Entscheidung einen Künstler ausgewählt, dessen Wirken weit über die Bühne hinaus reicht", sagte Blümel. "Harzer ist ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffällt." Der Minister will den Ring auf der Bühne im Burgtheater überreichen, die Zeremonie soll noch vor dem Sommer stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Eine Frau hätte den Iffland-Ring bekommen können. Davon war zumindest die Rede. Jetzt ist es doch ein Mann geworden. Harzer, den Theaterbesuchern in bester Erinnerung als Peter Handkes Alter Ego in "Immer noch Sturm", hat große Ähnlichkeiten mit dem verstorbenen bisherigen Iffland-Ring-Träger, Bruno Ganz. Der gebürtige Wiesbadener wirkt ähnlich introvertiert wie der Schweizer Großschauspieler, ein Mann aus dem elfenbeinernen Turm der Poesie. Wobei Ganz auch ein Publikumsliebling war. Worauf Harzer keinen großen Wert legen dürfte. Jens Harzer mit Oda Thormeyer in "Immer noch Sturm" auf der Perner Insel in Hallein im August 2011 – (c) APA (BARBARA GINDL)

Ensemble-Mitglied am Thalia Theater

1972 in Wiesbaden geboren, erhält er den Iffland-Ring in vergleichsweise jungen Jahren und wird ihn nun Jahrzehnte hüten. Harzer besuchte die Otto-Falckenberg-Schule in München und begann seine Laufbahn bei einem der strengsten Gralshüter klassischer Schauspielkunst, Dieter Dorn. Seit 2009 ist er festes Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg. Er war auch immer wieder in Österreich zu sehen, unter anderem bei den Salzburger Festspielen 2018.

Ganz wollte eigentlich, dass der Ring nach seinem Tod an den Burgtheater-Schauspieler Gert Voss geht, doch dieser starb 2014.

Der Iffland-Ring Der Iffland-Ring als Anerkennung für den "würdigsten" Schauspieler wird testamentarisch von Träger zu Träger vermacht. Zuletzt war der im Februar gestorbene Schweizer Bruno Ganz mit dem Iffland-Ring ausgezeichnet worden. Der jeweilige Träger des Ringes hat "spätestens drei Monate nach der Verleihung" seinen Nachfolger in einem verschlossenen und "womöglich versiegelten" Schriftstück zu nennen und dieses der Bundestheaterverwaltung zu übermitteln. Er besitzt eine weitreichende Tradition: Laut Überlieferung wurde er von Goethe dem Schauspieler, Dramatiker und Theaterleiter August Wilhelm Iffland (1759-1814) übergeben und ist dem jeweils bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler weiterzugeben. Der Ring aus Eisen trägt einen großen, blauvioletten Halbedelstein, den der Kopf des Künstlers ziert, umgeben von achtundzwanzig kleinen Diamanten. Als Theaterleiter hatte Iffland Berlin zur führenden Theaterstadt gemacht. Den Iffland-Ring hat der Künstler der Legende nach 1813 an Ludwig Devrient übergeben. Es entstand eine Tradition der Weitergabe des Ringes an den "Würdigsten". Träger des Iffland-Rings: Stifter August Willhelm Iffland

ab 1814 Ludwig Devrient

ab 1832 Emil Devrient

ab 1872 Theodor Döring

ab 1878 Friedrich Haase

ab 1911 Albert Bassermann

ab 1954 Werner Krauß

ab 1959 Josef Meinrad

ab 1996 Bruno Ganz

ab 2019 Jens Harzer

