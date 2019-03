Armageddon im Akademietheater

Engel sind gelandet, das Jüngste Gericht steht bevor. Mit Feuer und Schwert soll die Menschheit ausgetilgt werden. Doch zunächst ist Orientierung angesagt, wo sind wir denn hier überhaupt, wo sind die Sünder? Der Hilfsengel hat sein Schwert vergessen und stattdessen eine Posaune mitgebracht. Der Erzengel ist empört.

So beginnt „In Ewigkeit Ameisen“ von Wolfram Lotz, seit Samstagabend im Akademietheater zu erleben, eine Uraufführung, tatsächlich ein Hörspiel. Der 37-jährige Hamburger Lotz hatte mit dem Piratenstück „Die lächerliche Finsternis“ 2014 am gleichen Ort großen Erfolg, die Produktion war zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Regisseur Jan Bosse gelingt es nicht ganz, den Hörspielcharakter von „In Ewigkeit Ameisen“ zu überwinden. Die reich bebilderte Aufführung schrammt teilweise knapp am Läppischen und Lächerlichen vorbei. Aber immer wieder gibt es großartige Momente, und die weniger großartigen werden vom Ensemble überspielt, das ständig die Rollen wechseln muss. Worum geht es?

Simpel gesagt: um die Art und Weise, wie Menschen in Wahrheit, und nicht im Hollywood-Blockbuster, auf Apokalypse und Armageddon reagieren. Ein Forscher und sein Assistent marschieren durch Afrika auf der Suche nach einer blauen Ameise, der Professor Schneling-Göbelitz, der im Rollstuhl sitzt, seinen Namen geben will. Der Gehilfe verlangt, dass das Insekt auch Müller heißt. Die Engel und Erzengel suchen in einem Kaff namens Iflingen im Stil von US-Militärmissionen („Wir gehen jetzt rein!“) nach den geheimnisvollerweise verschwundenen Erdlingen. Im Radio wird nach der Meldung vom Ausbruch des Atomkriegs ein Rückblick auf die Geschichte der Menschheit angekündigt. So sind sie, die Medien.

Wirklich fürchterlich ist hier wenig, aber einiges ist fürchterlich komisch, zum Tränen-Lachen. Ionesco und Beckett mögen mit ihren Dramen origineller gewesen sein, Stanisław Lem wirkte böser und wuchtiger, Lotz schwingt nicht das Schwert, sondern das Florett. Da passt er gut zu Bosse, der in Wien u. a. „Othello“ und „Robinson“ gemacht hat, beides mit Joachim Meyerhoff.

Das All, der Urwald, die Tierfabrik

Manchmal versucht Bosse, ein bisschen tiefer zu schürfen, Beklemmung zu wecken, es gelingt ihm durchaus, aber alsbald hüpft der nächste Screwball-Effekt heraus. Lose angebunden ist Lotz' Text an die „Voyager Golden Record“, Datenplatten mit Sprach- und Musikbotschaften, die 1977 mit Raumsonden ins All gesandt wurden, um Außerirdische zu kontaktieren. Der Titel des Stücks bezieht sich außer auf die blauen Ameisen (es gibt sie: eine australische Wespenart) auch noch auf den Arzt und Forscher Jean Claude Ameisen, der sich mit der Erneuerung des Lebens durch den Zelltod befasst, ein weitreichender Prozess, bei dem Spuren entfernter Vorfahren verschwinden. Vor allem aber ist „In Ewigkeit Ameisen“ ein Stück absurdes Theater – im endzeitlichen Bühnenbild mit schwarzen Schaumstoffplatten von Stéphane Laimé, das zu sagen scheint: Vergesst das All, nur der Tod ist euch sicher.

Vor allem die Frauen brillieren: Aenne Schwarz entzückt als grantiger Igel und als Mauersegler, dieser Vogel kann bis zu zehn Monate in der Luft bleiben. In diesen beiden Figuren mag sich eine Satire auf den in seinem kapitalistischen Hamsterrad rotierenden Menschen von heute verbergen. Schwarz gibt auch ein Schwein, das sich in seiner Tierfabrik nur noch nach dem Ende sehnt. So fantastisch wie sarkastisch: Christiane von Poelnitz als Erzengel und als Forscher; hinreißend: Katharina Lorenz als Assistent. Peter Knaack liefert Slapstick mit einem Zelt, Klaus Brömmelmeier ist als Engel wegen seines marginalen Auftrags sauer.

Wie bedeutend ist Lotz? Ein Original oder ein Epigone? Schwer zu sagen, eins bleibt ihm unbenommen: Nur wenige amüsieren mit dem Sterben so abgründig-witzig die Zuseher. Insofern ist der Herr kein Hamburger, sondern fast ein Wiener. Und wo haben sich jetzt noch einmal schnell die Menschen beim Weltuntergang verschanzt? Klar doch! In der Kirche oder im Theater. Freunde nicht allzu strapaziöser moderner Bühnenkunst dürften diese Kreation mögen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2019)