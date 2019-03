Letzte Premiere für Andrea Breth am Burgtheater

Andrea Breths Inszenierung von Gerhart Hauptmanns "Die Ratten" hat am Mittwoch am Burgtheater Premiere. Das 1911 uraufgeführte Naturalismus-Drama ist für absehbare Zeit die letzte Arbeit Breths an der Burg. Die Regisseurin, die in Wien seit den 1990ern für zahlreiche Sternstunden des Theaters sorgte, "wird sich mit dieser Inszenierung im Burgtheater von ihrem Publikum verabschieden", heißt es aus dem Haus.

"Nicht so besonders erfüllt von Anstand"

Ö1 zufolge hat der neue Burgtheaterdirektor Martin Kusej Breth mitgeteilt, keine Verwendung mehr für sie zu haben. Wenn ein neuer Direktor komme, sei dieser Vorgang normal und dafür habe sie Verständnis, so Breth. Aber es komme darauf an, wie man das mache. "Und dieses Wie war nicht so besonders erfüllt von Anstand." Die Regisseurin sei aber ohnehin bis 2022 ausgebucht, sagte sie Ö1.

Unerwünschte Schwangerschaft, unerfüllter Kinderwunsch

In "Die Ratten" führt eine unerwünschte Schwangerschaft und ein unerfüllter Kinderwunsch zu einer Tragödie, die sich zu einem Gesellschaftspanorama weitet. Die Besetzung ist exquisit: Sarah Viktoria Frick spielt das schwanger gewordene Dienstmädchen Pauline Piperkarcka; Johanna Wokalek die sich nach einem Kind sehnende Frau John.

Mit Sven-Eric Bechtolf, Nicholas Ofczarek, Branko Samarovski, Roland Koch, Oliver Stokowski, Sylvie Rohrer, Andrea Wenzl und anderen ist noch einmal das ganze, prägende Ensemble der vergangenen Jahre aufgeboten. Andrea Clausen, die als Sidonie Knobbe nach längerer krankheitsbedingter Pause ihr Comeback geben sollte, ist allerdings erneut erkrankt. An ihrer Stelle gibt Andrea Eckert, die 1982-86 an der Burg spielte, ihr Comeback.

Auch das TAG spielt "Die Ratten"

"Die Ratten" ist übrigens bald zwei Mal zu sehen in Wien: Genau eine Woche nach der Burgtheater-Premiere bietet Bernd Liepold-Mosser im Theater an der Gumpendorfer Straße (TAG) eine freie Überschreibung des Stoffes.

