Florian Kaufmann und Therese Herberstein: „Beziehungsweise"

Der Lenz ist da! Die Schlangen vor den innerstädtischen Eissalons gehören wieder zum Stadtbild, das Wettrennen der Wachauer Marillenblüten-Freunde ist im vollen Gange, auf Tinder wird schon wild geerntet, was die Nachbarschaft zu bieten hat. Passend zu den frühlingshaft aufgeputschten Serotonindosen präsentieren die steirischen Jungkabarettisten Florian Kaufmann und Therese Herberstein ihr neues Programm „Beziehungsweise". Darin besprechen sie das „Einmaleins des Sixty-nine, Selbstverteidigung gegen Hormonjunkies und Partnermanipulation für Fortgeschrittene". Premiere ist am 1. 4. im Wiener Orpheum. Davor schon bespielt ein anderes „unerhört solides" Kabarettistenpaar die Wiener Stadthalle (D, nicht F!) mit Schmäh und Dialektmusik. Die beiden Branchenstars Paul Pizzera & Otto Jaus zeigen sich am 30. 3. ihren Groupies.