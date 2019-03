Akzent-Theater: „Eine pornografische Beziehung"

Was uns wirklich beschäftigt, ist doch in Wahrheit das Private: Ein Mann und eine Frau erinnern sich an eine heiße Affäre. Der belgische Lustspiel-Autor Philippe Blasband hat die Komödie „Eine pornografische Beziehung" geschrieben, Katharina Stemberger und Andreas Patton (Foto) spielen im Akzent-Theater am 9. April. Die Verfilmung des frivolen Stückchens wurde von der Kritik hoch gelobt: „Einfühlsam, brillant." Mit dem großartigen Remake von Fritz Langs „M – Eine Stadt sucht einen Mörder" (1931) hat sich David Schalko erneut dem Publikum empfohlen. Das Theater in der Josefstadt zeigt sein Stück „Toulouse": Ein Mann und eine Frau kurz vor der Scheidung in einem Hotel, dann ein Terroranschlag in Toulouse, wo sich der Mann angeblich gerade befindet, das hat er seiner neuen Freundin gesagt: mit Sona ­MacDonald, ab 11. 4. Regie: Torsten Fischer.