Heiliger Ernst für Hauptmanns „Die Ratten“

Der skurrile Schauspielschüler des etwas heruntergekommenen, ehemaligen Theaterdirektors ist aufsässig. Erich Spitta, der das Theologiestudium aufgibt, weil es ihn zur Bühne drängt, fängt einen Streit mit Harro Hassenreuter an: „Senile Schauspielerregeln“ wirft Spitta Dichterfürst Goethe vor, die in kleinlichstem Gegensatz zu dessen eigenen Natur stünden. Der Lehrer ist fassungslos. Ein Angriff auf „seine“ Klassiker via Lessing und Diderot, zudem noch, als er eben Schillers Chöre aus der „Braut von Messina“ üben lässt!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)