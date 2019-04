Bei Sigi Zimmerschied knacken die Kakerlaken

"Totmachen in Deutschland nur mit Handschuhen!", darauf muss Sigi bestehen. Illegale, Kriminelle oder seinetwegen auch einmal ein Österreicher, alles wurscht, nur bitte immer mit Handschuhen töten. Hygiene ist wichtig im Kampf gegen den "Kakerlak". Der Passauer Sigi Zimmerschied war als Kammerjäger mit seinem neuen Theaterkabarettprogramm "Heil – vom Koma zum Amok" in Wien zu Gast.

Heil - vom Koma zum Amok – Zebra Grafik (Rotraud Bock) Wenn der 65-jährige Ausnahmekabarettist als gleichaltrige Kunstfigur Sigi Heil vor einem dekorativen Fliegenpracker-Strauß die besten Formen der Ungezieferbekämpfung bespricht, dann lacht man über Sätze, deren scharfe Kanten erst mit Verzögerung im Hirn einschlagen. Und geniert sich. Zimmerschied steigt ins Publikum, führt mit voller Spielkraft vor, wie sich Ignoranz anhört, anfühlt. Und Vorsicht - da wird er laut - wie knapp der afrikanische Kommandowurm schon vor der Haustür steht. Der frisst die Wachau in einer Woche weg! Da lacht man kurz über seinen Sprachwitz und wird selbst zum Dickmaulrüssler, zum Schädling. Auch der gehört weg.

Bei der Inszenierung bleiben wenige Fragen offen: eine klebrige Fliegenfalle, Christus am Kreuz und ein toter Ratz rahmen die Dreifaltigkeit einer versoffenen Existenzanalyse. Kirchenkritik ist ein treuer Begleiter von Zimmerschieds Programmen, wohl nicht wenig stolz führt er schon zu Beginn seiner Werkliste an: "1975 - Erfolgreich bestrittener Prozess wegen Gotteslästerung". Der Künstler kritisiert das aktuelle Klima der enttabuisierten Gewalt - kommt sie gesprochen, geschrieben oder gedacht. Er prangert auch die übliche Grobheit von gestern an, die ignoriert wurde. Am Ende wartet auf die Figur Sigi Heil die Quittung, der Rentenbescheid. Überschäumende Gewalt endet in einer schweren Erkenntnis, gefolgt von überschäumendem Applaus. Keiner bespielt sein Publikum so hart wie Sigi Zimmerschied.