Akademietheater: „Woyzeck"

Steven Scharf, der für Joachim Meyerhoff bei „Medea" von Simon Stone einsprang, spielt ab 10. April Büchners „Woyzeck" im Akademietheater. Johan Simons, der in Wien schon manche schöne Aufführung vorgestellt hat, inszeniert die blutige Tragödie vom geschundenen Soldaten. Scharf wurde 2012/13 von „Theater heute" zum Theaterschauspieler des Jahres gekürt. Die Marie im „Woyzeck" spielt Anna Drexler, Tochter von Burgschauspieler Roland Koch, Drexler war in TV-Krimis zu sehen und spielte eine der Lulus in Athina Rachel Tsangaris Inszenierung bei den Salzburger Festspielen 2017. Politik: Am 13. 4. gibt es im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten im Anschluss an Jelineks „Am Königsweg" eine Podiumsdiskussion mit Erhard Busek, Raimund Löw, der Dramatikerin Miroslava Svolikova. Corinna Milborn moderiert „Wie geht es weiter mit Europa?".