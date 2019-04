Haipl und Knötzl: „2 sind nicht zu bremsen"

Ein Bein ist zu kurz gewachsen. Was kann man tun? Adäquate Verlängerung findet man im ältesten Mäuseverleih Wiens. Und warum die Feldmaus von ihrer körperlichen Beschaffenheit her eher auf Zug und nicht wie die Hausmaus auf Druck ausgelegt ist, erklären Clemens Haipl und Herbert Knötzl in ihrem aktuellen Programm dann auch noch. Es heißt „2 sind nicht zu bremsen".

Darin kommt immer wieder Rammstein aus dem Kinderzimmer, ein bayerischer Pirat über die Runden oder der Häuptling der Wikinger ins Foodie-Fernsehen. Am 12. 4. spielen sie im Niedermair auf. Vorsicht, die Zuckerl fliegen an diesem Abend tief. Zur gleichen Zeit ­beschäftigt sich Thomas Maurer im Wiener Stadtsaal mit der nicht ganz so süßen „Zukunft" der Menschheit. Und am 8. 4. ist die Tirolerin Nadja Maleh mit ihrem fünften Programm „Hoppala!" im Casa Nova zu Gast.