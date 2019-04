„Woyzeck“: Messermord in Büchners Manege

Wenn es der Rolle dient, kann man sich auch einmal in seriösen Vorstellungen pudelnackt ausziehen. Also legt Steven Scharf als Titelheld in Georg Büchners Stationendrama „Woyzeck“ alle Hüllen ab. Er produziert sich im Akademietheater mit diversen Posen als das, was diese archetypische Figur des Welttheaters in seinem Wesen ist: ein ausgebeuteter, von horriblem Irrsinn geplagter, fast schon entmenschter Mensch. Diese Szene gehört zu den intensiven in der 100 pausenlose Minuten langen Inszenierung von Johan Simons, die am Mittwoch in Wien Premiere hatte. Die Koproduktion des Burgtheaters mit dem Schauspielhaus Bochum (das der Niederländer seit dieser Saison leitet) wurde vom Publikum freundlich aufgenommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)