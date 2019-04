Club Real: Gartenzeit

Gartenzeit! Club Real (Foto) zeigt „Weg mit der Natur – Her mit der Politik. Der Justizpalast der Volksherrschaft im Garten“. Der Feldversuch startete 2018 in einem Gewächshaus in Floridsdorf und wird im studio brut, Zieglergasse 25, fortgesetzt (26./27. 4.): Grob gesagt wird der Parlamentarismus auf die Natur übertragen, wie begegnen sich Pflanzen, Blattläuse und Schnecken? Menschen nehmen ihre Rollen ein. Und dann kommt die Spitzhacke. Witzige Videos auf Vimeo. Schauplatzwechsel: „Honig im Kopf“ heißt Til Schweigers Film über Alzheimer, das Theater Center Forum bringt die Bühnenfassung: mit Johannes Terne, Fanny Altenburger, Barbara Kaudelka (bis 27. 4.). Am Karfreitag (19.), kein Theater. Oje! Lesetipp: „Winter in Maine“ vom Iren Gerard Donovan: Was Sie schon immer über die Waffenleidenschaft der Amerikaner wissen wollten.