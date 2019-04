Senior und Junior Steinhauer: „Vatermord“

Ziehen erwachsene Kinder bei den Eltern ein, um sie mit Rat und Tat zurück in die Karriere zu begleiten, wird es wahrscheinlich ein bisschen laut – und endet hoffentlich nicht im „Vatermord“, so der Titel des Duetts von Vater Erwin Steinhauer und Sohn Matthias Franz Stein. Senior und Junior spielen seit November ihr erstes Familienprogramm, in dem nicht nur die Schluchten zwischen den Generationen, sondern auch die Abgründe des Alters erforscht und mit Pointen bepflanzt werden. Alfred Dorfer und Fritz Schindlecker haben mitgeschrieben, am 25. und 26. 4. steht „Vatermord“ wieder auf dem Programm des Rabenhofs. Außerdem verstecken sich in der Osterwoche einige Überraschungseier in der Stadt, zum Beispiel am 22. 4. im Aera mit dem Isländer Hugleikur Dagsson (English Comedy Night) und am 23. 4. im 7stern (Joke’s On You).