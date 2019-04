Wo die „Ratten“ Biss haben

In Wien gehen die Ratten um. Doch in theatralischer Form müssen die Tierchen durchaus keine Plage sein. Jedenfalls nicht am Burgtheater, wo Andrea Breth „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann als Fest für große Schauspieler in Szene setzt. Keckerweise kontert das Theater an der Gumpendorfer Straße parallel dazu mit einer „Überschreibung“ der Berliner Tragikomödie durch den Kärntner Bernd Liepold-Mosser, der auch selbst inszeniert. Das TAG hat sich auf schräge Adaptionen von Klassikern spezialisiert, meist funktioniert das sehr gut. Wer hier in den Text schaut, hat Bedenken.

Liepold-Mosser räumt den Komödienteil rund um den Ex-Theaterdirektor in den Fundus und verlegt das Sozialdrama rund ums verschacherte Kind in die abstiegsgefährdete Mittelschicht hier und heute. Der Berliner Dialekt weicht einer Kunstsprache, die ihr Vokabular aus hohlen Phrasen von Unternehmensberatern und Personalchefs speist. Das soll natürlich Ausbeutung und Entfremdung im bösen Spätkapitalismus anklagen. Der Zeigefinger hebt sich für jedes medial zelebrierte Stereotyp: Modernisierungsverlierer, prekär schuftende Alleinerzieherin, die Banker als größte Gauner von allen. Aber Theaterstücke sind ja nicht zum Lesen da, sie gehören auf die Bühne. Der Regisseur Liepold-Mosser erweist sich als das bessere Selbst des Autors. Das Schmallippige wirkt, auf Touren gebracht, erstaunlich scharfzüngig, prasselt als groteskes Sprachgewitter auf die Zuschauer ein. Das Tempo ist enorm. Viele Bisse, jeder schmerzt. Viele Pointen, jede sitzt.

Die Farce fügt sich zum Gleichnis

Michaela Kaspar als Frau John mit dem unerfüllten Kinderwunsch spielt sich furios in den Wahnsinn hinein. Lisa Schrammel als schwangere Pflegekraft zerreißt sich zwischen Lebenswut und Todesangst. Eine wahre Ratte ist Raphael Nicholas als Frau Johns gewalttätiger Bruder Bruno. Herr John (Jens Claßen) sieht hilflos zu, wie das aus Lügen gezimmerte Familienidyll zernagt wird. Seine boshafte Freude daran hat der Nachbar: Georg Schubert liefert als schleimiger Spion ein komödiantisches Kabinettstück.

Ob gewollt oder nicht: Die Farce fügt sich zum unerwartet originellen Gleichnis. Im isolierten Versuchslabor gibt es kein Draußen. Die Protagonisten werden gar nicht vom „System“ unterdrückt. Sie beuten sich selbst aus, zerreiben sich in zwanghafter Selbstoptimierung, die fehlenden Lebenssinn ersetzen soll. Die Zuschauer fühlen sich ertappt – und applaudieren wie toll. (gau)

