Volksoper: Peter Pans tolles Dreimäderlhaus

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Captain Hook in seiner kargen Freizeit treibt, wenn er gerade nicht damit beschäftigt ist, Peter Pan aufzuspüren? Er gibt sich der Wellness hin, Wannen-, Fußbäder und erst die Haarpflege, wobei das Beste ist: Hook hat gar keine Haare, sein weißer Pferdeschwanz ist eine Perücke. Mr. Smee geht Hook, der, wie jeder weiß, kein einfacher Chef ist, zur Hand, und dann wird auch noch der Haken poliert. Kurzum: Die Heiterkeit ist groß, bei den Auftritten des Bösewichts in „Peter Pan“.

