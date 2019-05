Ein richtig flotter „Radetzkymarsch“ in der Josefstadt

„Und jetzt der Tod?“ Der junge Mann, der die Bühne des Theaters in der Josefstadt quert, in schwarzer Hose, das weiße Hemd hängt nachlässig darüber, scheint bereits zu Beginn der Aufführung den Schluss zu erwarten. Es ist Carl Joseph Freiherr von Trotta und Sipolje (Florian Teichtmeister), Protagonist in Joseph Roths berühmtem, 1932 publiziertem „Radetzkymarsch“. Ein allwissender Erzähler, ebenfalls in Schwarz-Weiß, grell geschminkt wie ein Orakel, beruhigt ihn: Noch seien Tod und Untergang weit weg.

Dann zitiert dieser Graf Chojnickie eine kurze Passage aus dem zweiten Kapitel. Andrea Jonasson spielt diese melancholische Figur aus den Tiefen des Romans trotz kleiner Unsicherheiten beim Text souverän. Zugleich beginnt im Hintergrund eine junge Dame (Pauline Knof, die später eine Geliebte des jungen Trotta spielt), den titelgebenden Marsch auf dem Klavier zu spielen. In der dramatischen Bearbeitung und Inszenierung dieses Werks durch Elmar Goerden, die am Donnerstag in Wien uraufgeführt wurde, scheint die Zeit tatsächlich zu fliegen. Als flüchte sie in eine Fülle von Parallelaktionen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft