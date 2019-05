Salzburger Landestheater: „Aquarium"

Alte Leute erzählen aus ihrem Leben, ­junge Menschen spielen die Geschichten nach: „Aquarium" (Foto) heißt die Kreation der israelischen Theatermacherin Ronnie Brodetzky im Salzburger Landestheater: Sprachliches Synchronschwimmen (24. 5., 25. 5., bis Juni). Grazer Schauspielhaus: „Pfeil der Zeit" nach dem Roman des Briten Martin Amis: Todd Friendly liegt in einem US-Spital im Sterben, doch mit dem Tod beginnt sein Leben rückwärts zu laufen – bis er wieder im Mutterleib verschwindet (mit Franz Solar, Nico Link, Tamara Semzow, Raphael Muff, ab 24. 5.). Ebenfalls heute in Wien ist die letzte Vorstellung von Becketts „Glückliche Tage" in der Wiener Galerie Thoman (Seilerstätte 7, 1010 Wien). Sabine Mitterecker hat die bizarre Kommunikation eines Paares inszeniert (mit Alexandra Sommerfeld, Günter Rainer). Festwochen heute: Polleschs „Deponie Highfield".