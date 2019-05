Gayle Tufts: „American Woman"

So funny. Die traditionell Denglisch sprechende Gayle Tufts verarbeitet in ihrem neuen Programm „American Woman" die Wahl des 45. US-Präsidenten. Premiere ist am 30. 5. im Stadtsaal. Der Soloabend ist eine Mischung aus Lesung, Comedy und Musik und lehnt sich an ihr gleichnamiges Buch an. Tufts’ Publikumsziel sind Unterhaltung, Tiefsinn und Optimismus. Zur tendenziell Trump-freien Zone wird dagegen der Comedy Crush im Alsergrund Theater. Zu sehen sind hier (für Kurzentschlossene) am 24. 5. die jungen Talente David Stockenreitner, Sonja Pikart, Erika Ratcliffe, Franziska Singer, Toriser & Handle. Ein älteres Talent, Chris Lohner, bringt ihre Anekdoten aus 75 Jahren am 26. 5. auf die Bühne des Casa Nova. Und Angelika Niedetzky spielt ihr Solo „Pathos" am 27. 5. im Niedermair. Darin kämpft sie mit viel Spielfreude um mehr Leidenschaft im Alltag.