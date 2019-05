Die sinnliche Musik einer Heiligen

Schon vor Beginn saßen die Protagonisten illuminiert in den Gösserhallen und warteten still aufs Publikum: der queere Tänzer, Choreograf und Sänger François Chaignaud und die Alte-Musik-Spezialistin Marie-Pierre Brébant. Illuminiert waren sie freilich nicht, weil sie dem Biere zugesprochen hätten – ein Getränk übrigens, das Hildegard von Bingen (1098–1179) hoch geschätzt hat, weil es dem „Antlitz eine schöne Farbe durch die Kraft und den guten Saft des Getreides“ gebe. Nein, illuminiert erschienen die beiden durch die kunstvollen Buchmalereien (Illuminationen) und Textzitate, die als Tattoos ihre nackte Haut zierten: Auszüge aus von Bingens „Symphonia Harmoniæ Cælestium Revelationum“, einer Sammlung selbst gedichteter und komponierter geistlicher Lieder, die auch dem Abend seinen Titel gab.

Ukrainische Lautenzither

Angetan nur mit kurzen Hosen interpretierten Chaignaud und Brébant drei Dutzend dieser meditativen Lob- und Jubelgesänge mit einigen instrumentalen Zwischenspielen: das musikalische Rückgrat einer knapp zweieinhalb Stunden dauernden Performance, die Musik- und Tanztheater mit unaufgeregter Kraft zusammenbrachte. Und auch die Geschlechter: durch beider Hochsteckfrisuren, durch Chaignauds androgyne Zartheit und seine lackierten Fingernägel neben der barbusigen Brébant an der Bandura, einer ukrainischen Lautenzither.

Chaignaud wechselte im Mittelteil von einer markanten, tief hinabreichenden Bruststimme in geschmeidiges Falsett; szenisch dauerte es, bis er sich auch zum Tänzer wandelte, der durch die bequem auf dem Boden lagernde Zuhörerschaft eilte und die Musik in allerlei Verrenkungen zu modellieren schien wie ein Dirigent. Zu Höhepunkten wurden die Momente, in denen sich die Körper auf den Treppchen und Podesten des überschaubaren Bühnenbilds nahe kamen und durch die aufmontierte Beleuchtung der Bandura ein wie von innen glühender Rodin'scher „Kuss“ entstand – und natürlich die Gesänge der beiden im Stil des Organums: ein Verschlingen, Durchdringen von Musik und Szene, Mystik und Sinnlichkeit (noch am 31. 5., 1. und 2. 6.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2019)