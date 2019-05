Was tatest du, als George Bush den Irak angriff?

Zwei intensive Kammerspiele, ein recht kurzes und ein sehr kurzes, präsentierten die Festwochen diese Woche: Mit „Voicelessness“ fesselte im Theater Nestroyhof Hamakom in 50 Minuten die iranische Dramatikerin, Performerin und Regisseurin Azade Shahmiri (*1982). Mit „Five Days in March. Re-creation“ erstaunten in der Halle G im Museumsquartier in 80 Minuten der japanische Dramatiker und Regisseur Toshiki Okada (*1973) und sein Ensemble chelfitsch.

Beiden Aufführungen gemeinsam sind fast leere Bühnen (ein Screen und ein heller Hocker hier, helle Bodenmarkierungen und ein papierener, schwebender Quader dort) sowie Textlastigkeit. Man könnte auch von Leseabenden sprechen, zumindest für jene im mehr als nur freundlich applaudierenden Publikum, die des Farsi bzw. des Japanischen nicht mächtig sind. Für sie gab es Übertitel, die oft wie ein rasch abgespulter Nachspann im Kino über den Agierenden vorbeizogen.

Shahmiri tritt gemeinsam mit Shadi Karamroudi auf, ohne echte Begegnung. Sie spielen Mutter und Tochter, die durch einen Screen getrennt sind. Von der Mutter hinter semitransparenter Leinwand hört man erst nur die Stimme. Die Distanz passt zu „Voicelessness“, einem Drama, das in Teherans Zukunft spielt – im Jahre 2070. Zur Handlung: Die Tochter will Genugtuung für ihren Großvater, der bereits vor ihrer Geburt zu Tode kam. Ein Unglück oder gar ein Mord, wie die Enkelin vermutet? Die Technik ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass man Big Data fast perfekt zur Rekonstruktion der Vergangenheit verwenden kann. Die Enkelin hat in ihrer Dissertation die Stimme erforscht. Zum Beweis für das tatsächliche Geschehen braucht sie Informationen sowie das Einverständnis ihrer Mutter. Die liegt im Koma. Sie kommuniziert mittels einer Maschine, die Gedanken hörbar macht.

Täter und Opfer sind längst tot

Eine Geschichte voll Traurigkeit. Mutter und Tochter verhandeln über Traumata, Manipulationen. Vorn sitzt die Tochter, aus dem Off antwortet die Patientin. Später sieht man sie erleuchtet hinter der Leinwand, als junge Frau. Es werden Videos eingespielt – mit der Mutter im Krankenbett, aus Großvaters Büro und den Bergen, wo er starb. Täter und Opfer sind längst tot, doch das Vergangene spricht noch immer, als wäre es ein Echo.

Kurzweiliger ist Okada. Er rekonstruiert jene fünf Tage, als die USA unter Präsident Bush 2003 das Bombardement des Irak begannen. Sieben junge Schauspieler und Schauspielerinnen erzählen, was sie damals in Japan so trieben. Am Rande nur lauert Weltpolitik. Der Zeitgeist weht. Es geht ums richtige Leben im Falschen. Erzählt wird z. B. von der gescheiterten Annäherung einer jungen Frau an einen Mann nach dem Kino. Sie steht im Kontrast zum Abenteuer einer Zufallsbekanntschaft, die auch in Trennung endet. Fünf Tage Dauersex im fensterlosen Hotelzimmer. Bilanz: zwei Dutzend verbrauchte Kondome, das dritte schaffen sie nicht mehr. Diese Twens vermitteln beiläufig im Slang, minimalistisch in erfindungsreichen Bewegungen sowie kompakt und glaubwürdig das Lebensgefühl einer Generation. Am Ende erscheint sie gar nicht mehr so fremd. (norb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2019)