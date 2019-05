Mitte Juni soll die neue Volkstheater-Direktion fixiert sein

Die Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Direktion des Volkstheaters sind gezählt. Das bestätigte ein Sprecher von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Demnach sei ein Termin Mitte Juni angepeilt. Ein Dreiervorschlag sei derzeit in Arbeit, die Stadträtin werde dann in weiterer Folge "eventuell" noch persönliche Gespräche mit den Kandidaten suchen.

Neu in der sich in den vergangenen Wochen erweiternden Liste der möglichen Kandidaten ist laut "News" der zuletzt in Deutschland hoch gehandelte Dortmunder Intendant Kay Voges, der "erstklassig gereiht" sein soll. Auch bereits bekannte Namen wie Ersan Mondtag, der jüngst bei den Wiener Festwochen mit der Uraufführung von Sibylle Bergs "Hass-Triptychon" überzeugte, oder Rita Thiele (bereits unter Claus Peymann am Burgtheater und derzeit stellvertretende Intendantin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg) sollen gute Karten haben.

Rabenhof-Leiter Thomas Gratzer wird neben der Direktion nun auch als Leiter der Außenbezirke-Tournee ins Spiel gebracht, und zwar im Tandem mit der Bozener Intendantin Irene Girkinger. Als mögliche Überraschungskandidatin nennt "News " Marie Rötzer, derzeit Intendantin des Niederösterreichischen Landestheaters. Auch Paulus Manker werden mit seinem "ebenso kühnen wie seriösen Konzept" Chancen eingeräumt.

