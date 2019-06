Festwochen: Barocke Jagd mit ratlosem Hund

Otto Schenk erzählte gern die Geschichte, wie er als junger Schauspieler vor fast leerem Zuschauerraum auftrat und versuchte, dem Hund zu gefallen, den eine Besucherin mitgebracht hatte. Auch bei Anne Teresa De Keersmaekers Choreografie über Bachs „Brandenburgische Konzerte“, zu sehen bei den Festwochen im Theater an der Wien, tritt ein Hund auf – und stiehlt der „Rosas“-Truppe kurz die Schau: Der herzige Köter zeigt mit jedem Haar und jedem aufgestellten Ohr, dass er die Aufführung höchst sonderbar findet. Immer wieder bleibt er stehen und blickt ratlos empor zu seinem Herrl: „Was soll das?“, scheint er zu fragen. Ja, was soll das?

Die Brandenburgischen Konzerte sind ein Klassikohrwurm aus dem Jahr 1721. Keersmaeker könnte ihrem altersmäßig bunt gemischten, doch schwarz gekleideten Ensemble gesagt haben: „Kinder, wir machen mal wieder Bach. Tut doch einfach, was ihr wollt.“ Aber dieser Eindruck ist nach ein paar Minuten vorbei. Barock ist eine Spezialität Keersmaekers, hier hat sie eine weitere prägnante Skizze ihrer Sicht angefertigt, ein Zentrum, vor allem anfangs, ist die Jagd: Eine zeremoniöse Angelegenheit, bei der nichts dem Zufall überlassen ist.

Das Steife und das Wilde

Die Jagdgesellschaft schreitet würdevoll aus dem Bühnenhintergrund vor an die Rampe, die Herrschaften checken einander ab, da bleibt nichts unbeobachtet, obwohl der Tanz so spielerisch wirkt, einer mimt den Kobold, einer den Macho, und wer ist der hübsche Blondschopf dort, kennt ihn jemand? Die Helfer wirken verdrossen, die Natur ist ausgesperrt im weißen, sterilen Raum. Manche gleiten aus, selbst das wirkt wohlkalkuliert.

Eine Dame zieht ihre High Heels aus, eine Demonstration? „Seht mal her, ich kann es mir leisten.“ In Wahrheit ist diese Geste das Signal, dass der Hemmschuh jetzt weg ist und die Aufführung anheben kann. Jetzt wird alles lebhafter. Eine noch so steife Party kann sich ja auch ins Wilde, Exzentrische oder Dekadente entfesseln.

Barock eben. Was ist das? Die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, ein Religionskrieg, blutig, grausam, danach herrschten Depression und Repression. In Wahrheit ging es um Macht und Land, wie etwa „Glaube und Heimat“ von Karl Schönherr über die Vertreibung der Protestanten aus Tirol zeigt (derzeit im Theater in der Josefstadt zu sehen). Barock, das ist aber auch das Schwelgerische; nachdem die Hörner der Jagd und die Trompeten, die symbolisch für das Militär stehen mögen, verklungen sind, widmet sich der Tanz ganz der Musik und illustriert Bach, seinen strengen Duktus, und darüber, darunter die Kaskaden, die Ausreißer, die Überflieger. Aber immer wieder muss die Musik zurück in ihre geregelten Bahnen, unter das Diktat des Komponisten.

Und die Tänzer haben sich der Meisterin zu fügen. Keersmaeker straft freilich jene Lügen, die behaupten, dass Ballett bloß Qual und Drill ist. Bei den Rosas gibt es keine auffällig mageren Tänzer und Tänzerinnen, immer bleibt ein Quantum von Freiheit und Individualität. Und jeder hat seinen großen Auftritt, oder mehrere. Bach klingt auf diese Weise weniger meditativ als sonst. Das liegt auch am B'Rock Orchestra, das für Spannung und Emotion sorgt. Trotzdem schleicht sich in zwei pausenlosen Stunden manchmal Monotonie ein, nicht bei den Keersmaeker-Fans, die am Ende langen und begeisterten Applaus spendeten.

Tanz gilt oft als unpolitisch, er spendet Geborgenheit im Ästhetischen, was im Theater an der Wien durch das historische Ambiente noch verstärkt wird. Aber Keersmaeker schält minimalistisch das Heutige aus dem Gestrigen heraus, das Sich-Verbergen in protzigen Inszenierungen und den Ausbruch daraus, die Zertrümmerung der Konstruktionen. Die Rosas entweichen dem Kanon, wie Bachs Musik der strengen Form.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2019)