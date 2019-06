Moretti, Minichmayr und Beglau kommen an die Burg

Das Burgtheater erlebt einen Zuwachs: 71 statt zuletzt 63 Schauspieler finden sich ab Herbst im Ensemble des Burgtheaters. Martin Kusej bringt mit seiner Direktion 30 neue Ensemblemitglieder ans Haus, 19 Verträge wurden nicht verlängert, dazu kommen einige natürliche Abgänge durch Pensionierungen. Unter den Neuen finden sich heimische Stars wie Birgit Minichmayr, Tobias Moretti und Florian Teichtmeister.

Aus dem Münchner Residenztheater bringt Kusej 14 Schauspieler mit, zudem finden sich einige Schauspieler aus Ländern wie Ungarn, Island oder Israel im Ensemble. "Es ist ein großartiges und wirklich großes Ensemble, das ich hier vorfinde", so Kusej. "Das Ensemble war vielleicht der wichtigste Grund für mich, hier arbeiten zu wollen."

„Ich habe sie animiert, gefälligst Deutsch zu lernen"

Und: "Ich habe überall in Europa wunderbare Schauspieler kennengelernt und mich gefragt, warum es sein kann, dass sie nie am Burgtheater zu sehen sind. Also habe ich ein paar dazu animiert, gefälligst Deutsch zu lernen und nach Wien zu kommen. Es ist mir wichtig, dass das Publikum großartige Schauspieler erleben kann, auch wenn sie den einen oder anderen Akzent haben."

Die neuen Ensemblemitglieder sind auffallend jung: Die Hälfte ist unter 40 Jahre alt, sieben von ihnen wurden in den 1990er-Jahren geboren. Der älteste Neuzugang ist Tobias Moretti, der jüngste ist Jan Bülow, der aus dem Schauspielhaus Zürich nach Wien wechselt. Nicht am Haus geblieben sind unter anderem Petra Morzé, Christiane von Poelnitz und Aenne Schwarz - insgesamt gab es bei den Damen sieben Abgänge.

Joachim Meyerhoff geht ab

Bei den Herren muss man künftig u.a. auf Joachim Meyerhoff verzichten, der laut Kusej nach 14 Jahren am Haus einen Tapetenwechsel wollte und an die Berliner Schaubühne wechselt, auch Sven Dolinski, Fabian Krüger, Simon Jensen und Michael Masula sind nicht mehr mit dabei. Insgesamt scheiden 16 Männer aus, wobei Rudolf Melichar, Peter Matic und Hermann Scheidleder in Pension gegangen sind, bei den Damen hat Brigitta Furgler das Pensionsalter bereits erreicht. Kusej stellte jedoch in Aussicht, dass der eine oder andere aus der Pension als Gast zurück auf die Bühne kehren könnte. Insgesamt sei man mit der Ensemblegröße "am oberen Rand" dessen, was unter der Bundestheater-Holding möglich sei.

Folgend eine Liste der neuen Ensemblemitglieder des Burgtheaters:

Mehmet Atesci wurde 1987 in Berlin geboren und war zuvor seit der Spielzeit 2013/14 am Maxim-Gorki-Theater in Berlin tätig.





kommt vom Theater in Borgarleikhusid, dem Stadttheater in Reykjavik (Island), ans Burgtheater. Bibiana Beglau , geboren 1971 in Braunschweig, wirkte bisher am Schauspielhaus Düsseldorf, am Schauspielhaus Zürich, an der Volksbühne und an der Schaubühne in Berlin, am Thalia Theater Hamburg sowie in "König Ottokars Glück und Ende" am Burgtheater. Seit 2011 war sie Ensemblemitglied am Residenztheater in München. Die Grimme-Preisträgerin, die 2000 auch einen Silbernen Bären auf der Berlinale gewann, wurde 2014 von Theater heute zur "Schauspielerin des Jahres" gewählt, 2015 erhielt sie den Theaterpreis "Faust" für ihre Rolle als Mephisto in Martin Kusejs Inszenierung "Faust"-Inszenierung.





, geboren 1988 in Rom, wirkte bereits u.a. am Deutschen Theater Berlin, am Maxim Gorki Theater, am Schauspiel Hannover und am Schauspielhaus Wien in Menasses "Die Hauptstadt". Zudem ist er auch als Filmschauspieler tätig. Jan Bülow , 1996 in Berlin geboren, war bereits in einigen Kinorollen und Netflix-Serien zu sehen. Zuletzt war er Ensemblemitglied am Schauspielhaus Zürich.

, 1971 in Meerbusch geboren, wechselt vom Volkstheater an die Burg. 2016 erhielt wurde er als "Bester Schauspieler" mit einem "Nestroy" ausgezeichnet. Max Gindorff, geboren 1994 in Luxemburg, war bereits am Volkstheater und am Wiener Schauspielhaus. zu sehen und war zuletzt Ensemblemitglied am Residenztheater.





, geboren 1989 in Rotterdam, spielte u.a. am Münchner Volkstheater und am Maxim Gorki Theater in Berlin. Felix Kammerer, 1995 geboren in Wien, spielte zuletzt am Maxim Gorki Theater.





1977 in Linz geboren, war bereits lange Zeit am Burgtheater engagiert. 2004 wechselte sie zu Frank Castorf an die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. 2007 kehrte sie ans Burgtheater zurück, bevor sie 2011 ans Münchner Residenztheater ging; dann arbeitete sie frei. Tobias Moretti , 1959 in Gries am Brenner geboren, war Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele und debütierte 1995 am Burgtheater. Neben seiner Tätigkeit am zahlreichen Theatern und bei Festspielen ist er in Kino, Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Mit Martin Kusej verbindet ihn eine langjährige Zusammenarbeit.





, geboren 1968 in Dortmund, war seit der Spielzeit 2009/10 Ensemblemitglied am Schauspielhaus Zürich. Itay Tiran , geboren im israelischen Petach Tikva, spielte neben regelmäßigen Auftritten in israelischen Fernsehserien in zahlreichen Filmen, die ihm u. a. einen Silbernen Löwen (2007) und einen Goldenen Löwen (2009) bei den Filmfestspielen in Venedig und eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film bescherte. Seit 2018/19 war er Ensemblemitglied am Schauspiel Stuttgart und wechselt nun nach Wien. Er wird als Schauspieler und als Regisseur am Burgtheater tätig sein.





