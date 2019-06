Rabenhoftheater: „Die Präsidentinnen"

Werner Schwabs „Präsidentinnen" (Foto) sind überall zu Hause, auch in Albanien begeistert das Drama dreier Frauen im religiösen Wahn, das heute als frühe Reaktion eines Dichters auf die Schäden gelesen wird, die der Neoliberalismus in den Gemütern anrichtet. So steht es jedenfalls auf der Homepage des Rabenhoftheaters, wo drei sehr bekannte albanische Schauspielerinnen „Die Präsidentinnen" spielen: Adriana Tolka, Eni Jani, Ermira Gjata (15./16. Juni). Lieber was Feines? Im Theater in der Josefstadt spielt heute (7. 6.) Michael Dangl Raimunds „Bauer als Millionär" – was daran erinnert, dass heuer Felix Mitterer für die Raimundspiele in Gutenstein ein Stück über den Dichter geschrieben hat, das mit dessen Anfängen als Süßwarenverkäufer beginnt: „Honigküchlein, zwa Kreuzer!" Mitterers „Brüderlein fein" (mit Johannes Krisch) ist ab 11. Juli zu erleben.