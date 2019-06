Kay Voges wird nächster Volkstheater-Direktor

Der derzeitige Intendant des Schauspiel Dortmund, Kay Voges, wird neuer Direktor des Volkstehaters. Das gaben Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) und die Vorständin der Volkstheater Privatstiftung Judit Havasi am Freitagvormittag bekannt.

Der 47-jährige Theatermann kündigte in ersten programmatischen Überlegungen ein "niederschwelliges Theater" und eine "Factory für Theaterkunst in ästhetischer und politischer Auseinandersetzung mit der Gegenwart" an. "Das Zentrum des Hauses wird ein Ensemble sein. Ich möchte gern das Ensemble vergrößern." Daneben soll auch der Bereich Performing Arts und der Bereich Musik eine wichtige Rolle spielen. "Die Digitalisierung wird für mich eine wichtige Rolle spielen."

Lange Suche nach neuer Leitung

Der Findungsprozess für die Nachfolge der derzeitigen Direktorin Anna Badora war zeitweise auf Eis gelegt worden, da die gewünschte Neuausrichtung des Theaters laut Ansicht der eingesetzten Jury nur mit einer "substanziellen Anhebung der finanziellen Ausstattung möglich" sei. Erst nachdem die Stadt Wien eine substanzielle Anhebung der derzeitigen jährlichen Gesamtförderung von rund 12,4 Mio. Euro in Aussicht stellte, wurde die Suche nach der künftigen Volkstheater-Leitung wieder aufgenommen.

Liste der bisherigen Direktoren Liste der Direktoren des Volkstheaters seit der Eröffnung 1889: Emmerich von Bukovics: 1889-1905

Adolf Weisse: 1905-1916

Karl Wallner: 1916-1918

Alfred Bernau: 1918-1924

Dr. Rudolf Beer: 1924-1932

Rolf Jahn: 1932-1938

Bruno W. Ilz: 1938-1944

Günther Haenel: 1945-1948

Paul Barnay: 1948-1952

Leon Epp: 1952-1968

Gustav Manker: 1969-1979

Paul Blaha: 1979-1987

Emmy Werner: 1988-2005

Michael Schottenberg: 2005-2015

Anna Badora: 2015-2020

Kay Voges: ab 2020

(APA)