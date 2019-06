Der neue Herr des Ringes

Ich heiße Jens Harzer. Ich bin Schauspieler.“ Theater stellen heute Künstler in Videos auf ihrer Website vor. Seit 2009 ist der 47-jährige Wiesbadner am Hamburger Thalia-Theater engagiert. Doch auch die Österreicher kennen Harzer: Bei den Salzburger Festspielen war er u. a. als Tod im „Jedermann“ zu erleben. Ferner brillierte er in Peter Handkes „Immer noch Sturm“ und in Kleists „Penthesilea“, das Johan Simons im Landestheater als Ringkampf eines Paares zeigte. Harzers nicht minder fantastische Gegenspielerin war Sandra Hüller.

