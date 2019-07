Steven Cohens: „Ich bin keine radikale Dragqueen auf Drogen“

Mit einem Blutbad wird diesen Donnerstag der ImPulsTanz im Volkstheater eröffnet. In Johann Kresniks bildgewaltiger „Macbeth“-Inszenierung, einer Rekonstruktion von 1988 (Bühnenbild: Gottfried Helnwein; Musik: Kurt Schwertsik), spritzt und fließt der Lebenssaft und sammelt sich zu einem roten See. Kresnik verknüpft die Geschichte von Shakespeares mörderischem Feldherren mit der aktuellen Politik (inspiriert vom Skandal um den deutschen Politiker Uwe Barschel, um dessen Selbstmord sich bis heute Gerüchte ranken). Wie Barschel endet auch Macbeth in einer Badewanne. . .

