Facebook-Seite von ImPulsTanz wegen "Nacktdarstellung" gesperrt

Nacktheit ist im zeitgenössischen Tanz mehr als nur ein Weg, die Publikumsreihen zu füllen. Die dänische Choreografin und Tänzerin Mette Ingvartsen widmet sich beispielsweise in einer Serie der Geschichte der menschlichen Performance mit Fokus auf Nacktheit, Sexualität und Politik. Ihre Stücke "The Red Pieces: 69 positions", "7 Pleasures", "to come (extended)" und "21 pornographies" sind auch Teil des diesjährigen ImPulsTanz-Programms.

Auf der Facebook-Seite des Wiener Tanzfestivals wurden Ingvartsens Stücke - so wie andere Aufführungen - via Trailer kurz vorgestellt. Die Seite ging daraufhin offline, sie wurde von Facebook wegen einer „Nacktdarstellung" gesperrt, wie die Veranstalter in einer Aussendung mitteilen. Der Vorfall liegt mittlerweile über zwei Monate zurück. Aktueller Status: unverändert. Anfragen an Facebook blieben unbeantwortet.

„Obwohl ImPulsTanz den Trailer anforderungsgemäß umgehend gelöscht hat, wurde die Facebook-Seite kommentarlos offline genommen. Die Löschung der Seite ist insbesondere vor dem Hintergrund verwunderlich, als die Facebook-Gemeinschaftsstandards Bilder von Kunstformen gestatten, die nackte Personen oder Figuren zeigen", schreiben die Veranstalter.

Da es trotz oftmaligen Kontaktversuchen keine Reaktion seitens Facebook gab, hat das Festival nun rechtliche Schritte eingeleitet und als Überbrückung eine neue Seite angelegt - die bisherigen 36.000 Abonnenten fehlen hier allerdings.

ImPulsTanz 65 Produktionen in 21 Spielstätten vom Burgtheater über das Odeon, Mumok und Leopold-Museum bis zur Zacherlfabrik stehen bei der 36. Ausgabe des Wiener Festivals ImPulsTanz auf dem Programm. Von 11. Juli bis 11. August gibt es u. a. sechs Uraufführungen und 36 österreichische Erstaufführungen. www.impulstanz.com Neue Facebook-Seite: impulstanzvienna

(Red.)