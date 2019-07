Spiel mir das Stück vom Trump

Trump im Serienwohnzimmer: „Alle geben mir die Schuld!“

Sein Image als superreicher, abgebrühter Business-Zampano hat Donald Trump auch durch Kurzauftritte in Filmen und Serien gepflegt, von „Sex And the City“ bis „Zoolander“. Nicht immer konnte er aber verhindern, dass seine Szenen am Ende herausgeschnitten wurden.