Tanzpionier Johann Kresnik im Alter von 79 Jahren verstorben

Der überraschende Tod des Tanzpioniers Johann Kresnik, der am Samstag im Alter von 79 Jahren in Klagenfurt verstorben ist, hat für Bestürzung in der Wiener Kulturwelt gesorgt. "Das Tanztheater hat einen seiner Pioniere und das ImPulsTanz-Festival einen guten Freund verloren", hieß es von der Wiener Tanzinstitution. Kresniks "Macbeth" hatte das Festival erst am 11. Juli eröffnet.

"Johann Kresnik gehörte zu den wichtigsten Akteuren an der Schnittstelle von Schauspiel und Tanztheater", so ImPulsTanz-Intendant Karl Regensburger und ImPulsTanz-Mitbegründer Ismael Ivo in einer gemeinsamen Aussendung.

Und auch Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), die Kresnik im Anschluss an die Vorstellung am 11. Juli das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien verliehen hatte, zeigte sich betroffen: "Mit Johann Kresnik verlieren wir einen der exponiertesten, politischen Kämpfer der jüngsten Theatergeschichte im deutschsprachigen Raum. [...] Ein Künstler mit Wut im Bauch - ein wegweisender Tänzer, ein Berserker. Er hinterlässt eine Lücke, sein Werk aber fordert den Mut ein, unserer Zukunft kritisch und mit Haltung zu begegnen."

