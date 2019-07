Causa Erl: Landesrechnungshof übt Kritik an Kuhn

Festspiele Erl: Gustav Kuhn stellt nach schweren Vorwürfen Funktion ruhend

Künstlerinnen klagten sexuelle Übergriffe des künstlerischen Leiters Gustav Kuhn in einem offenen Brief an. Am Dienstagnachmittag traf sich der Stiftungsvorstand wegen der Causa. Nun wurde bekannt, dass Kuhn seine Funktion ruhend legt.